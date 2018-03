El fantasma d’Albert Camus a ‘Gossos De neu’

La mort “més idiota” va sobrevenir Albert Camus el 4 de gener del 1960. Així és com l’autor havia definit els accidents de cotxe, només un dia abans de patir el que li va arrabassar la vida en plena maduresa creativa, quan tenia 47 anys. L’accident va matar també el seu editor i amic Michel Gallimard, al volant del vehicle. La filla i la dona de Gallimard només van patir ferides lleus. Els fets reals han servit la dramaturga i directora Begoña Moral per construir una fabulació sobre la vida d’alguns dels implicats en aquesta història. Un punt de partida real per a una història ficcionada sobre la mort, el dol i l’amor. Això és Gossos de neu, una obra que propicia una trobada fantasmal entre Albert Camus i Maria Casares, la seva amant durant deu anys, observats en la distància per un tercer personatge, la filla de Gallimard. La nena adorava Camus, i a l’obra intenta encaixar el fet que el seu pare sigui el gran oblidat d’aquesta tragèdia.

Gossos de neu és el segon espectacle de la companyia Paradiso 99. Begoña Moral es declara admiradora de l’obra i el pensament filosòfic de Camus, i per això el va escollir com a estímul creatiu. Però més que una peça intel·lectual o realista, la companyia busca fer una obra que desperti emocions, a partir del text però també amb moviment i projeccions. L’espectacle planteja un viatge oníric de Maria Casares a Groenlàndia, on es trobarà amb el seu gran amor i hi passarà comptes. “L’obra té molts punts de contacte amb la poesia. És una característica del treball de Paradiso 99. Els personatges tenen l’oportunitat de formular-se les preguntes que no es van plantejar en vida. I mentre els veu i els sent parlar, la filla de Gallimard té l’oportunitat de tancar les seves pròpies ferides, perquè a través de la parella és capaç d’entendre’s ella mateixa”, diu l’autora. Gossos de neu es presentarà a la sala Àtic 22 (Tantarantana) del 29 de març al 22 d’abril.