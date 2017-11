El caos arriba a la parella idíl·lica dins El Cicló

Afavor: la força d’impulsar els seus propis projectes; la necessitat de donar sortida a la seva passió; la voluntat de donar-ho tot sense esperar gaire recompensa. En contra, tota la resta: la dificultat per trobar un espai per mostrar la seva feina; el desgast que suposa haver de fer tots els papers de l’auca, de la interpretació al muntatge de l’escenografia, passant per la promoció en xarxes; la dificultat per rebre un retorn econòmic a la seva feina. El dia a dia de les companyies de teatre independents de Catalunya és també una història desequilibrada entre el cost i el benefici. Cada any el Teatre Tantarantana posa les seves instal·lacions a disposició d’aquestes voluntarioses companyies en un cicle anomenat El Cicló. La iniciativa, que aquest any arriba a la quarta edició, eixampla costures i incorpora nous grups, entre ells Obskené, encarregat d’obrir el cicle, el 5 de desembre, amb l’obra Alpenstock, del dramaturg francès Rémi de Vos.

Alpenstock és una comèdia surrealista i absurda situada en un espai asèptic, el xalet tirolès de la idíl·lica parella integrada pel Fritz i la Greta. Tot en el seu dia a dia és perfecte, fidels a un model de vida molt tradicional: ella viu consagrada al seu marit i a mantenir la casa impol·luta, aliena a qualsevol element que pugui contaminar-la. Fins que un dia canvia de supermercat, i amb l’alteració de la rutina arriba el caos a la parella. Rémi de Vos és un dels dramaturgs francesos més prolífics i estrenats a França avui, però roman gairebé inèdit a Catalunya. L’obra, dirigida al Tantarantana per Ricard Soler i Mallol, abunda en un tema habitual de l’autor: la denúncia de la xenofòbia, de l’odi a la diferència. A més d’Obskené, la quarta edició d’El Cicló programarà obres de les companyies El Martell, El Eje, Cia Casa Real i Col·lectiu La Santa.