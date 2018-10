Com vendre’s l’ànima al diable per internet

“Quants de nosaltres ens hem venut l’ànima al diable?” Aquesta pregunta va desencadenar InFaust, el nou espectacle de Projecte Ingenu. O més ben dit, les respostes dels integrants de la companyia: cada vegada que donem el nostre consentiment a alguna cosa sense haver-la llegit en profunditat, o comprem unes vambes sense plantejar-nos quines mans i en quines condicions les han confeccionat, o gastem envasos sense recordar la muntanya de plàstics a la deriva enmig de l’oceà. La peça és una versió lliure i molt contemporània del Faust de Goethe amb adaptació d’Anna Maria Ricart, direcció de Marc Chornet i producció del Teatre Akadèmia de Barcelona, que l’estrena avui i la mantindrà en cartell fins al 25 de novembre. “Hi ha mil coses de la vida quotidiana a les quals per principis ètics diríem que no però que en un entorn consumista capitalista no ens plantegem”, reflexiona Chornet.

A la seva versió de l’obra, Faust és un home al final de la seva vida a punt de suïcidar-se quan, mentre navega per internet, un bàner li crida l’atenció. Li promet la felicitat absoluta; això sí, en un món virtual. A l’altre costat de la pantalla l’espera Mefistòfil, disposat a canviar l’ànima del suïcida per totes aquelles coses que li prometen benestar, però rere les quals normalment només hi ha fum: “Tots volem viure les vacances de les nostres vides, omplim el nostre Instagram i el nostre Facebook d’estampes de felicitat”, recorda Chornet, i al·ludeix a la insatisfacció que acaben amagant. InFaust porta el segell característic de la companyia, una forta estètica visual esquitxada d’elements onírics i surrealistes. El muntatge està interpretat per Toni Guillemat, Neus Pàmies, Martí Salvat, Roser Tapias i Cristina Arenas, i s’estrena quan encara no s’ha apagat l’èxit de l’anterior espectacle del grup, Yerma -també producció de l’Akadèmia, estrenat fa dos anys-, que acaba de fer temporada amb gran èxit a Madrid.