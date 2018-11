Toni Albà i Fermí Fernández es disputen els ossos de Cervantes

Hi ha dos gossos i dos científics. Tots estan involucrats en una missió delicada que té a veure amb les despulles de Cervantes, però la majoria ho fan per raons espúries, lligades d’una manera o una altra amb la cobdícia. I entre els uns i els altres van filant la trama d’Ossos, l’espectacle protagonitzat per Toni Albà i Fermí Fernández que es presenta cada dilluns de novembre al Teatre Victòria de Barcelona. Sergi Pompermayer n’és el director i també l’autor, a partir d’una proposta de Pilar Montoliu. Un espectacle d’humor absurd que, com explica Albà, està inspirat en fets reals: el descobriment d’unes restes òssies atribuïdes a Cervantes realitzat “casualment” la vigília del quart centenari de la seva mort, l’any 2016, i el fet que l’autor d’El Quixot “va viure com un senyor però va morir com un gos”.

De fet, el Coloquio de los perros de Cervantes ha marcat el caràcter de l’obra, en què Fernández i Albà interpreten tots els personatges. Dels dos gossos, un està realment preocupat per localitzar i protegir les restes de l’insigne escriptor; l’altre el que persegueix és trobar els ossos per menjar-se’ls. “Les reflexions filosòfiques les fan els animals, mentre que els científics només busquen els diners i la fama”, explica Albà. La seva col·laboració amb Fernández ve de molt lluny i tenen en cartellera diversos espectacles junts. Ossos arrenca de fa molt, però ha tingut una història atzarosa. Les primeres converses es remunten al 2014, i es va acabar estrenant l’any passat, amb funcions per diversos teatres de Catalunya i les Balears. La complicada agenda dels actors explica només en part que fins ara no hagi arribat a Barcelona. “Som una companyia independent i no subvencionada, i és molt difícil trobar sala. I quan la trobes, les condicions d’exhibició normalment són molt dures”, diu Albà, que el mes de juliol va celebrar els 38 anys del seu debut escènic.