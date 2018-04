Titellaires clàssics que trenquen motlles

Van sortir fa quatre dècades a rodar camins i encara no han parat. La seva il·lusió era ajudar a pol·linitzar de cultura totes les ànimes sensibles, les dels nens inquiets i les dels adults oberts a una manera de mirar el món feta de curiositat, aquella qualitat tan genuïna dels infants tan sovint devastada pel pas dels anys. I amb aquesta divisa, Los Titiriteros de Binéfar han desplegat el seu teatret per escenaris de tota condició, des del Museu Guggenheim de Nova York fins a les faveles del Brasil, des de presons i psiquiàtrics fins a festivals especialitzats. Fundada per Pilar Amorós i Paco Paricio, es tracta d’una companyia de titelles clàssiques que trenca motlles: contradient l’etiqueta de gènere marginal, han rehabilitat diverses cases d’un poble mig despoblat del Pirineu aragonès per establir-hi un museu i un teatre amb el nom comú de La Casa de los Títeres. Ells, que van estar temptats d’establir-se als Estats Units, continuen decidits a voltar món. Ara que la seva història arriba als 40 anys, el govern de l’Aragó els acaba de concedir el premi al mèrit artístic, que s’afegeix a una llarga llista de guardons. El celebren treballant. Aquest cap de setmana ho fan al SAT! amb Dragonci, una versió de la llegenda de Sant Jordi per a públic familiar.

A Dragonci la princesa té idees pròpies i una forta personalitat, i la història inclou una poderosa incitació a la subversió. Hi ha música en directe amb instruments tradicionals, molt rara de veure en un espectacle de titelles. I els ninots i l’escenografia s’inspiren en l’arquitectura de Gaudí. “El teatre de titelles és un teatre de metàfores, de suggeriments i de complicitats entre còmics i públic. Gairebé sembla un miracle que els titellarires actuals convisquem amb les modernes tecnologies, fins i tot es pot dir que gaudim de bona salut”, diuen aquests clàssics que trenquen motlles.