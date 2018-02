‘Sopa de pollastre amb ordi’, amb gust de desencís ideològic

A ell no li agradava. Però el dramaturg britànic Arnold Wesker va haver de conviure tota la seva vida (83 anys, a comptar fins al 2016) amb l’etiqueta dels Angry Young Men. Els joves aïrats eren un grup d’autors (John Arden, John Osborne...) que, com ell, van irrompre en l’escena teatral de la Gran Bretanya dels anys 50 amb textos realistes, crus i a la vegada tendres, carregats de consciència social. Els movia el desencís de la societat britànica que s’estava edificant després de la Segona Guerra Mundial. El seu hit va ser un tríptic, l’anomenada Trilogia Wesker, que s’enceta amb Sopa de pollastre amb ordi i continua amb Arrels i Estic parlant sobre Jerusalem. La primera d’aquestes obres descriu la desfeta d’una família en paral·lel al desencís ideològic dels seus integrants. Ferran Utzet, amb producció de La Perla 29, dirigeix un nou muntatge de la peça més representada de Wesker a la Biblioteca de Catalunya (a partir del 14 de febrer) i en destaca la coincidència amb l’actualitat política catalana.

El mateix director és, juntament amb Llàtzer Garcia, l’adaptador d’aquesta obra que abraça dues dècades. Un període emmarcat per dos esdeveniments, una manifestació antifeixista al Londres del 1936, amb clares al·lusions a la Guerra Civil Espanyola, i l’alçament anticomunista a Hongria del 1958. L’autor els agafa de pretext per parlar de la intrahistòria. I situa el punt de vista en el si d’una família, de la pèrdua de les conviccions polítiques i individuals. De com el pas dels anys, els tombs de la vida, poden minar les il·lusions i la convicció que és possible canviar el món. Pol López, Míriam Alamany, Màrcia Cisteró, Lluís Villanueva, Ricard Farré, Maria Rodríguez i Josep Sobrevals són els intèrprets de l’espectacle.