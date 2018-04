Sismògraf:dansa i política en terra de volcans

Es deia Mary Anning, era paleontòloga i va descobrir alguns fòssils marins d’una importància extraordinària. Però a la Gran Bretanya del XIX no es volien dones prop de la ciència: els seus companys es van apropiar dels seus descobriments i sempre la van menysprear. Mary Anning és una de les grans dones de la història que la història ha oblidat. I a totes elles està dedicat l’espectacle Fosques, una creació conjunta de les companyies Las Lo Las, El Paller i Art Estudi que forma part de la programació del Sismògraf d’Olot, que l’ha coproduït. Del 19 al 22 d’abril, el festival dirigit per Tena Busquets oferirà la seva desena edició. La més política i reivindicativa en la història d’un festival que cada any sacseja aquesta terra de volcans. La inaugurarà Eulàlia Bergadà amb l’espectacle Opening Vulcanus.

“No ha sigut una decisió meditada, és fruit del moment”, explica Busquets, i esmenta altres exemples del programa on la mirada política és mes o menys explicita, com C.O.S, on Vero Cendoya dona veu als refugiats, o Mol·leculari, de Lipi Hernández, que parla de la necessitat d’empatia i de la importància del treball en col·laboració, “un plantejament molt polític tot i que potser no ho sembli a simple vista”. La collita reivindicativa és, doncs, fruit del context creatiu en què es troben moltes de les companyies participants i, lògicament, de la mirada que hi han projectat els programadors. “Però també és molt important la interpretació que en fa el públic. Perquè el tema d’un espectacle com Fosques fa cinc anys hauria semblat anecdòtic, i avui es llegeix com reivindicatiu”, continua la directora del Sismògraf.

L’impuls de Fosques és el desig de visibilitzar i fer justícia compartit per Montse Canals (Las Lo Las) i Emma Teixidor (El Paller), les dues directores artístiques de la peça, amb una llarga trajectòria artística i de sensibilització envers la igualtat. “Però Fosques no és un espectacle feminista, sinó humanista”, explica Canals. La idea primera va ser treballar a partir d’una figura abstracta: volien que l’espectacle el protagonitzés una dona que viu en un arbre, símbol de totes les dones de la història amb una vida no convencional. Però de seguida van decidir investigar qui podria haver sigut aquesta protagonista en la vida real.

Un cop posats a treballar en la recerca de personalitats ajustades al tema, les dues directores artístiques han trobat tant material que han hagut de tallar la llista. Era immensa. La sufragista espanyola Clara Campoamor (1888-1972), la metge i filòsofa italiana Dorotea Bocchi (1360-1436), l’astronauta canadenca Roberta Bondar (nascuda el 1945), la zoòloga estatunidenca Dian Fossey (1932-1985), són algunes de les dones recopilades en la investigació. El resultat és un espectacle de dansa aèria i dansa contemporània, amb una cuidada ambientació d’Art Estudio (il·luminació i projeccions) i una música feta expressament per David Codina, que la interpreta en directe. Per a la seva estrena Olot, Fosques comptarà amb la participació dels assistents al taller de dansa aèria que es va impartir en la localitat volcànica durant la Setmana Santa, amb un nombre i una intensitat que van desbordar totes les previsions. Després s’adaptarà a formats molt diversos: solo, duet, per a quatre intèrprets i músic... Però sempre a l’aire lliure. “Sense arbres no té sentit, seria una altra cosa”, diu Teixidor.

Les propostes en espais exteriors i gratuïtes són una bona part de la programació del Sismògraf (27 espectacles, dels quals cinc són coproduccions) que va néixer amb la voluntat d’apropar la dansa al públic i l’ha mantingut també els quatre anys que funciona com a festival estratègic de Catalunya. Però la intenció és lligar-lo més al paisatge i seguir explorant aspectes singulars de la dansa. Enguany l’accent es posa en la seva hibridació amb el circ, cada cop més visible, tot i que un dels seus fruits destacats apel·li en el títol a la foscor.

FESTIVAL SISMÒGRAF

DIVERSOS ESPAIS (OLOT)

DEL 19 AL 22 D’ABRIL