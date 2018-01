‘Simone’: teatre contra la desigualtat en to de comèdia

Daniela Feixas és actriu i directora i, a més, no para d’escriure. “És una necessitat vital”. La dramaturga Feixas és també molt generosa a l’hora d’obrir els seus textos als actors que han d’interpretar-los. Així doncs, la versió del seu Simone, que a partir del dimecres 24 es presenta a la Sala Muntaner de Barcelona (ja s’ha vist a Terrassa, Igualada i Girona), s’ha anat enriquint amb l’aportació del director, Ramon Simó, i de les dues actrius, Anna Güell i Tilda Espluga, que l’acompanyen en escena. Però les dues influències més clares d’aquesta obra que parla de gènere, feminisme i igualtat en clau de comèdia són l’antic ministre de justícia del PP Alberto Ruiz-Gallardón i l’ Orlando de Virginia Woolf.

“Vaig començar a escriure quan Gallardón va plantejar la seva proposta per reformar la llei de l’avortament”, recorda l’autora. “Em semblava increïble que es plantegés aquesta involució”, diu Feixas. En aquells moments estava llegint la novel·la de Woolf en què el protagonista es desperta un dia convertit en dona. I el món polític i el literari se li van ajuntar. A Simone també hi ha un home que de la nit al dia es transforma en dona, i la vida li canvia completament. “El tema més clar de Simone és com el gènere et determina socialment. La part biològica és important, però els comportaments venen condicionats per raons culturals”, explica. El canvi de gènere del personatge dona peu a posar sobre la taula temes com l’homosexualitat, el feminisme i el matrimoni entre persones del mateix sexe. El text arriba a coloratures intenses, però Feixas ha tingut una gran ajuda a l’hora d’escriure: “Les coses més animals són frases recollides de polítics i polítiques d’aquí”, aclareix. Simone és una producció de Q-ars Teatre, la combativa productora creada el 2012 per Anna Güell i la desapareguda actriu Mercè Anglès.