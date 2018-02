‘Sexe oral’: l’eròtica del radioteatre en directe a l’Almeria

Un escenari, quatre actors i quatre micròfons. Sense vestuari ni decorats. Però, això és bàsic, amb una bona ambientació sonora i musical. És tot el material necessari per donar vida a Sexe oral, una peça de radioteatre en directe que diumenge s’estrena a l’Almeria Teatre de Barcelona. És una iniciativa de l’associació cultural Veus Humanes, integrada per professionals del doblatge, el teatre i la ràdio. Volen contribuir a la dinamització d’un gènere molt preuat en els anys en què la televisió no existia i encara no es podia ni intuir la competència de la resta de mitjans audiovisuals. Amb aquest sumen ja quatre espectacles, alguns dels quals continuen representant anys després de la seva estrena (aquesta tarda porten al Teatre El Círcol de Badalona Si us pregunten per què vam morir, una obra sobre la Primera Guerra Mundial a partir dels versos de poetes que hi van combatre).

En realitat, Sexe oral és un díptic. S’obre amb La veïna del caniche, una història original escrita pel dramaturg Pere Anglas. Parla sobre una parella en crisi que veu la llum gràcies a una topada casual a l’ascensor de casa. La segona peça és una adaptació d’ El gran intercanvi, un relat de Roald Dahl sobre com dos amics pacten cedir-se les nòvies respectives per una nit de sexe que no acabarà com ells havien planejat.El dramaturg Gerard Vázquez signa la versió del conte i dirigeix, juntament amb Pere Anglas, aquest Sexe oral intepretat per Eva M. Lluch, Ramon Hernàndez (cofundadors amb Vázquez de Veus Humanes), Ramon Canals i Silvia Gómez. Francesc Cutillas és el responsable del muntatge musical i sonor, que, com explica Lluch, és un ingredient imprescindible del radioteatre. “Sovint s’associa el gènere a una cosa antiga, però tenim molt públic que s’hi acosta per primera vegada i a qui els encanta la descoberta”, destaca.