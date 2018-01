‘Sàpiens’: ciència-ficció i comèdia amb perfum de ‘Black mirror’

Si Sàpiens fos televisió, tindria un cert aire de Black mirror. Però Sàpiens és teatre, una obra escrita per l’actor i dramaturg Roc Esquius i dirigida per Sergi Belbel estrenada ahir a la Sala Flyhard de Barcelona. I un espectacle molt en la línia que està aprofundint la menuda sala de Sants: distopies, utopies i, en definitiva, tots aquells territoris narratius desmarcats dels codis més realistes. En aquesta peça de ciència-ficció, Esquius planteja un exercici hipotètic, què passaria si l’home descobrís que en realitat no és la raça superior en aquest planeta. La desigualtat i la por que se’n deriva són els motors de l’obra, una comèdia amb molts matisos protagonitzada pels actors Enric Cambray i Mireia Portas i situada a la Barcelona d’avui.

Sàpiens és la primera obra de Roc Esquius que no dirigeix ell mateix. Sergi Belbel és l’encarregat de donar vida a una història amb una coloració molt variada en què impera el to de comèdia, però hi caben també la tragèdia i el melodrama. “El Sergi és el meu mestre, tenim una manera molt semblant d’entendre el teatre i hi confiava totalment. A més, em venia molt de gust deixar que una altra persona trobés interpretacions diferents al meu text”, indica Esquius, que va escriure la peça per invitació del festival Temporada Alta i el seu Torneig de Dramatúrgia. Sàpiens està pensada per a un aforament màxim de 40 espectadors per funció. Belbel, antic director del Teatre Nacional de Catalunya i bregat especialment en grans escenaris (acaba d’estrenar la seva obra més representada, Després de la pluja, a la Comédie Française), ha tingut molta cura de treballar el petit detall de les interpretacions, essencials en una distància tan curta entre actors i públic. L’obra estarà en cartell fins a finals de febrer.