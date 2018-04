‘Mos Maiorum’, la crua veu dels migrants silenciats

L’any 2015, les costes de Lampedusa van ser testimoni d’un dels naufragis més greus de la història de la Mediterrània. Hi van morir gairebé un miler de persones. Aquell any, tres joves actors que s’havien conegut a l’Institut del Teatre es van ajuntar per fer un espectacle documental inspirat en la frontera sud, en la realitat silenciada, o com a mínim molt poc esmentada, de les persones que intenten creuar la tanca de Melilla per arribar a territori espanyol. Mos Maiorum, com van titular la peça, es va estrenar l’any següent al festival TNT (Terrassa Noves Tendències), amb un èxit que els va reportar múltiples funcions per Catalunya i Espanya. A partir del 9 d’abril protagonitzen l’Off de La Villarroel on (a banda del dilluns d’estrena) s’hi estaran els dissabtes i diumenges, fins al 13 de maig.

Alba Valldaura, Mariona Naudín i Ireneu Tranis són aquells tres amics actors responsables de l’obra. Per construir la peça fundacional van fer treball de camp en nombrosos indrets (Nador, Melilla, el mont Gurugú, Tànger, el nord del Marroc, Màlaga, Barcelona). Van entrevistar persones migrants i també gent relacionada d’alguna manera amb aquesta frontera sud, de la qual es parla poc (personal d’ONGs, gent del carrer, botiguers, polítics, policies) i van construir una dramatúrgia “molt crua”, com reconeix Ireneu Tranis, en què els testimonis dels entrevistats es reprodueixen de manera literal, segons l’anomenada tècnica verbatim. “El nostre paper es podria comparar amb el dels mèdiums”, reconeix Tranis. Mos Maiorum pren el nom d’un operatiu policial impulsat l’any 2014 pel Consell Europeu per obtenir informació sobre les rutes migratòries i els seus agents (migrants i facilitadors). I també ha acabat donant nom a la companyia, que al juliol estrenarà al Grec la seva segona peça, Gentry, sobre la ciutat i el creixent problema de l’habitatge.