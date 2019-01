‘Maleïda tardor’: reflexions etíl·liques sobre el pas del temps

Són tres amigues reunides per compartir una nit de revetlla. Les ganes de gresca se’ls escapen per les costures, però la festa no comença i a la revetlla no hi ve ningú. Van bevent per matar el temps mentre esperen i així els surt una reflexió poètica, bressolada pel vi, sobre la decadència i la mort. Maleïda tardor, de la companyia valenciana La Subterránea, es va estrenar a València l’any 2017 i va ser finalista del Premis Max en les categories de millor autoria revelació i millor espectacle revelació. Creada per Lucía Abellán, Lucía Sáez i Ester Martínez i codirigida per elles juntament amb Paco Zarzoso, l’obra es presenta al barceloní Escenari Joan Brossa fins al 20 de gener. Les tres autores són també les intèrprets de la peça (a les funcions a Barcelona María Andrés substitueix Ester Martínez).

“Volíem treballar sobre el pas del temps i de la mort, a partir de la idea de com ens afecten aquests dos conceptes com a societat”, descriu Lucía Abellán. “No utilitzem una narrativa convencional, sinó que la peça és molt poètica i metafòrica, tot i que a la vegada resulta molt terrenal i accessible”, continua. A Maleïda tardor es tracten temes com la necessitat de transcendir, l’obsolescència programada, la desorientació vital i el sentiment de pertinença. Al llarg de l’obra hi ha moments per a estats anímics de diferents colors, i els tres personatges viatgen per situacions molt diverses. Però el to general és el d’un cant a la vida i una celebració del moment. “El fet de ser tan oberta i metafòrica fa que les interpretacions siguin variades, l’hem portat a llocs diferents i les lectures canvien. Tenim moltes ganes de veure com es llegeix a Catalunya, sobretot pel que fa al sentiment de pertinença”.