‘Leni’ passa comptes amb la cineasta de Hitler

Es reivindicava únicament com a artista, i es volia mantenir al marge de la política. Però el cert és que l’alemanya Helene Leni Riefenstahl, una de les cineastes amb més prestigi de tots els temps, va haver de conviure sempre amb l’etiqueta de col·laboracionista amb Hitler i el seu règim. El seu cinema va servir de propaganda al nazisme, malgrat que ella defensés la seva independència. I tot i que la naturalesa de la seva relació no està del tot clara, per als historiadors és evident l’existència d’una amistat mútua més enllà de tota relació laboral. ¿És possible, doncs, reivindicar la independència? ¿Fins a quin punt va ser còmplice de l’extermini? Riefenstahl va guanyar més de 50 judicis per difamació entre els que van voler associar el seu nom a la causa nazi. I va morir l’any 2003, als 101 anys, sense contestar preguntes incòmodes.

Però tots aquests interrogants formen part de Leni, una fabulació teatral escrita per Valeria Schulzova i Roman Oleksák i dirigida per Pavel Bsonek que es presenta a la Sala Muntaner de Barcelona entre el 15 de novembre i el 17 de desembre. L’obra planteja una trobada fictícia entre dos personatges reals: Riefenstahl (interpretada per Montse Guallar) i el periodista nord-americà Johnny Carson (Sergi Mateu), durant 30 anys líder del programa de la NBC The tonight show. La cineasta, també actriu i fotògrafa, ha anat al programa a presentar el seu últim llibre, un exquisit treball fotogràfic sobre el poble nuba (l’última tribu africana sense contacte amb el poble blanc). Però el presentador l’anirà collant perquè parli dels seus veritables sentiments, de la pulsió amb la qual va treballar en un context d’extermini, en un intent de d’acotar la responsabilitat que l’artista assumeix amb la seva obra.