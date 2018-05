Joan Yago: “En el meu cas, el mite de l’actor frustrat és 100% cert”

REW

El dramaturg i director Joan Yago té un grup de WhatsApp amb els amics de sempre. Quan els col·legues queden per veure’s el rosega la nostàlgia, i alhora se sent com un espia en la distància. Els amics són a Palma, la ciutat on Yago va passar la major part de la infantesa i l’adolescència. I ell és a Barcelona, on va venir per estudiar quan tenia 18 anys, i ja no se n’ha mogut. “Barcelona té coses que considero terribles, però encara són més les que considero fantàstiques”, admet. “Però un dia vaig llegir que un és del lloc on va començar a anar sol pel carrer, on va començar a orientar-se sense un pare, una mare o algú que el portés agafat de la mà, i aquesta és l’única cosa que em fa pensar que soc de Palma”.

“El meu primer contacte amb el teatre va ser una paròdia del programa ¡Sorpresa, sorpresa! a classe de català de tercer o quart de primària”. A escola feia colla amb un grup de fanàtics del Sense títol d’Andreu Buenafuente i es passaven l’hora del pati imitant-lo. Quan va dir a casa que volia ser actor li van donar suport. Ja bufaven vents de crisi: “Els meus pares començaven a veure que estudiar art dramàtic era tan absurd com estudiar qualsevol altra carrera”. A Barcelona va descobrir que el teatre és molt més que la interpretació, i també que no servia per fer d’actor. “En el meu cas, el mite de l’actor frustrat és 100% cert”. Per tant, es va matricular a l’Institut del Teatre, però en l’especialitat de dramatúrgia i direcció. I allà va néixer La Calòrica, cridada a fer història en el món de l’escena independent.

“La Calòrica és el projecte més llarg i possiblement el més intens de tots aquells en què m’he allistat en la meva vida”, diu. La van crear “una mica per accident” amb companys de l’Institut, i al juny farà vuit anys. Amb La Calòrica han inventat llenguatge i han trencat motlles: han tingut èxit amb cada obra. I han arrasat amb el que fins ara és el seu últim espectacle, Fairfly (del 17 de maig al 17 de juny a La Villarroel), estrenat el febrer de l’any passat al Tantarantana dins del programa de suport a les companyies independents El Cicló, en gira des d’aleshores i guardonada amb un premi Butaca.

Però l’èxit també amaga frustració. És cert que entre els bolos i la gestió no els queda temps per posar en marxa nous projectes, però van veient que, quan arribi l’hora, no els serà fàcil produir-los. “Ens hem reunit amb molts teatres, entre ells el Lliure i el TNC. Ens han rebut i ens han atès molt bé, però el que ens diuen és que els agrada molt la idea i que en tot cas tornem quan l’hàgim produït”. Això vol dir que no hi ha aposta, no hi ha risc, que no hi ha una voluntat donar suport a la companyia des de baix. I això els condemna a seguir al circuit alternatiu, fent de tap dels que venen al darrere, una posició incòmoda per a una generació no tan lluny dels 40 que paradoxalment porta 20 anys maleint que la generació anterior, els que ara en tenen 50, no els deixi avançar i conquerir nous espais. “Els teatres públics haurien de ser espais de prova”, diu Yago. “Si tots ens comportéssim sempre amb cautela, no faríem res”.

Yago va estar un any allunyat de La Calòrica per dedicar-se als seus propis projectes i va ser molt infeliç. Per això sap que el seu futur estarà lligat a la companyia malgrat no tenir ni idea de “què serà la companyia d’aquí 5 anys”. El seu destí és anar sempre junts, però amb llibertat per fer camí en solitari. Ell es prodiga en projectes propis i encàrrecs. Actualment té en cartell l’adaptació d’ El fantasma de Canterville, ha fet la dramatúrgia dels Sis personatges, una obra amb usuaris de la Fundació Arrels a partir de testimonis reals que s’estrenarà el 30 de maig al Lliure, i treballa en un projecte europeu de teatre immersiu.

Diu, molt convençut: “Dec tenir alguna patologia relacionada amb el treball”. Abans pensava que era la seva incapacitat de rebutjar encàrrecs, però a poc a poc n’ha après una mica: “A vegades s’ha de dir que no”. Ara sap que el que no controla és la intensitat de la seva dedicació, i s’hi entrega a fons tant si es tracta de muntar una obra amb els seus alumnes amateurs com d’estrenar en un gran teatre. Però ha après a diversificar. Ell, que durant anys no va tenir tele, actualment viu fascinat pel món audiovisual. “Soc un consumidor ionqui de sèries de televisió”, diu. I no només un consumidor. Ha triomfat a Mallorca amb el guió d’una sèrie per a IB3, Mai neva a ciutat, i n’està escrivint la segona temporada. “La ficció audiovisual s’ha convertit per a mi en un espai de felicitat molt gran”. Ara només vol saber trobar la manera de poder-s’hi dedicar tant com pugui, en harmoniosa convivència amb la seva dimensió de dramaturg.u