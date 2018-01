‘If’: Confessions per després d’enterrar una mare

Saben que és il·legal. Però és el que ella volia, i no estan disposades a deixar de complir el seu últim desig. La mare ha mort, i les seves tres filles han d’enterrar-la al càmping on anaven de petites. La coreògrafa, ballarina i pintora Vero Cendoya dirigeix If, un espectacle a partir d’un text de la periodista i escriptora Natza Farré que barreja l’humor esbojarrat amb la cruesa i que es podrà veure a la Sala Àtrium de Barcelona fins al 18 de febrer. If és la història dels desitjos no satisfets de les tres germanes. Una confessió sobre tot allò que haurien volgut fer amb les seves vides i no van aconseguir.

Alba Florejachs, Glòria Sirvent i la mateixa Cendoya són les tres intèrprets d’aquest espectacle de dansa-teatre que té el regust d’un foc de camp on les protagonistes fan balanç, i autocrítica, del camí fet. Del que han recorregut en comú però especialment del que han fet en solitari. Acostumada a fer espectacles de creació en què els únics límits són els que ella mateixa s’imposa, a Cendoya li ha anat molt bé poder seguir la pauta del text de Farré, encara que s’hagi acabat d’escriure a peu d’escenari, amb les improvisacions i aportacions de les actrius. Però lògicament la seva petjada de coreògrafa és també molt visible a l’obra. “Hi ha moltes coreografies que sorgeixen a partir dels textos. Estic obsessionada per trobar el moviment i la paraula alhora, i he utilitzat grans gesticulacions que m’ho permeten -explica-. L’Alba i la Glòria són actrius, però se saben moure”, assegura, i així han anat sorgint tot tipus de formulacions coreogràfiques: solos, duos, trios.

If és la primera creació de Vero Cendoya després de l’aplaudida La partida, un fenomen del qual encara recull els fruits (del 23 al 25 de febrer es presentarà per primer cop en sala, al Mercat de les Flors, i la gira continua). Per superar el vertigen de l’èxit i desafiar-se a ella mateixa va voler fer un espectacle “completament diferent”. If és la materialització dels seus desitjos.