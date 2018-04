‘Hàbitat (doble penetració)’ porta al teatre les Stories d’Instagram

Les històries d’ Hàbitat (doble penetració) s’entrecreuen les unes amb les altres. Quan els actors surten a escena és possible que el públic es quedi amb dubtes: ¿Interpreten el mateix personatge que en l’escena anterior o s’han ficat ja en la pell d’un altre? “Passa el mateix que quan mires Instagram. Et passes 20 minuts veient Stories i quan ho deixes tens la sensació que en realitat no t’has assabentat de res”. Qui ho explica és Roger Torns, un autor i director teatral amb declarada addicció a les xarxes socials que aquests dies ultima els assajos de l’obra que li va servir com a treball de final de carrera a l’Institut del Teatre, i també va guanyar el premi Despertalab concedit per la Nau Ivanov i l’Atrium Teatre.

No hi ha solució de continuïtat en les històries d’aquesta obra, on tothom té necessitat d’exhibir-se per sentir que és algú. Hi conflueixen un youtuber amb anunciada intenció de suïcidar-se, dues noies que es troben a la xarxa amb la intenció de tenir una relació esporàdica i un noi àvid de veure una mort en directe. Són personatges nascuts en un procés de creació molt singular. Torns va demanar als actors que participessin en exercicis d’escriptura automàtica, maratonianes jornades d’on va sorgir un material que després ell va polir i organitzar en la dramatúrgia final. “Els vaig demanar que partissin molt d’ells mateixos, tant a l’hora d’escriure com a l’hora d’interpretar”, admet. Finalment, no hi ha forma de saber què és real i què no. Decidir cap on s’inclina és cosa del públic. Però, en general, tots els personatges tenen una relació maquiavèl·lica amb les xarxes, de dependència i de submissió. “En són víctimes”, diu el director. L’obra es podrà veure a l’Àtrium del 12 al 29 d’abril.