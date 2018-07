Filla jutja mare (sense pietat) a ‘A reason to talk’

“Soc feliç”, diu la imatge audiovisual de la dona. “Mentir s’ha convertit en una forma de supervivència”, li retreu un rètol inserit sobre la seva figura virtual. És la seva pròpia filla, l’actriu belga d’origen iranià Sachli Gholamalizad, la responsable de l’acusació sobreimpresa en pantalla. L’escena forma part de la docu- performance A reason to talk, un espectacle que es podrà veure al Mercat de les Flors els pròxims 24 i 25 de juliol, dins de la programació del Grec. Creat i interpretat per Gholamalizad, estrenat l’any 2013 i reconegut amb nombrosos premis, l’espectacle insisteix en la complexitat d’un vincle tan essencial i primari com el de mare i filla. Un exercici catàrtic en què Gholamalizad jutja, sense gaire pietat, la seva progenitora i al mateix temps dibuixa el xoc entre dues cultures tan extremes com l’Orient (l’Iran des d’on la família emigra per escapar de la revolució del 1979) i l’Occident (la Bèlgica on recalen, on la creadora esdevindrà una famosa actriu).

Asseguda davant d’una taula de mescles, encarada amb una pantalla on apareixen virtualment les dones de la seva vida, Gholamalizad s’encara amb cruesa al seu passat i al seu futur, impregnats del desig de ser una bona filla. En un joc de miralls, confronta el seu vincle amb la progenitora amb l’existent entre aquesta i la seva pròpia mare, l’àvia de Gholamalizad. DJ de la història familiar, la creadora i intèrpret va punxant els diferents elements que ens ajuden a reconstruir-la: fotografies, vídeos, retalls de diari, pensaments sobreimpresos. No li veiem mai la cara directament, només projectada en pantalles. La seva habilitat dona realisme a la ficció d’una conversa en directe, potser un interrogatori, sense por de rentar draps bruts. L’obra és només la primera part d’aquest exercici de dissecció domèstica. A reason to talk forma part d’una trilogia de la qual ja existeix també la segona part, (Not) my paradise, estrenada el 2016.