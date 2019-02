Doble viatge al futur amb mestres de prestigi a l’Eòlia

Fins i tot els estudiants més incipients de qualsevol matèria relacionada amb el món de les arts escèniques ho tenen clar: cap espectacle té sentit sense el públic que, amb la seva mirada, tanca el cercle de la creació. Per això és habitual que les escoles del ram dediquin una part del seu programa a presentar els treballs dels seus alumnes, i sovint passa que el talent i el prestigi del mestre donen un relleu especial a les propostes cuinades entre ell i els alumnes, o com a mínim afegeixen un plus d’interès a la proposta. Això és el que passa aquests dies a l’escola Eòlia amb dos dels espectacles programats al teatre del centre, dos viatges al futur tripulats per alguns dels creadors més interessants de l’actualitat escènica.

Una habitació buida, que es representarà a l’Eòlia fins diumenge, és un musical cuinat a mitges per Marc Artigau (text i lletres) i Clara Peya (música), sota la direcció de Josep Maria Segura, amb alumnes del centre. Una història de ciència-ficció que dilueix els límits entre la realitat i el somni i parla de la possibilitat de manipular els records. La possibilitat de reviure’ls i modificar-los segons el guió que més ens agradi posa en qüestió les barreres ètiques. A El futur, Joan Yago, dramaturg de capçalera de la companyia La Calòrica, planteja una pregunta incòmoda: quin llegat volem deixar als nostres descendents? Els personatges de l’obra tenen la missió de resoldre com ens veuran les generacions que ens sobrevisquin. Què els diran les nostres fotografies? ¿Es fixaran només en la nostra roba i pentinat, o serem capaços de generar una imatge més sòlida del que vam significar en aquest petit món? L’obra és una creació conjunta de Yago amb els seus alumnes, i es presentarà al Teatre Eòlia del 20 al 24 de febrer.