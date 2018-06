Coneix els actors Del Grec (i cuina o menja amb ells)

Cada vegada més espectacles venen amb bonus track. Les xerrades i trobades prefunció i postfunció, amb artistes, crítics, periodistes i experts en la matèria de l’obra, van entrant amb pes en la programació dels teatres. Enguany, el festival Grec eixampla la seva oferta d’activitats paral·leles. El cicle Factoria Grec obre les portes dels processos creatius d’alguns dels espectacles, en una oportunitat poc habitual de donar-hi un cop d’ull quan encara són a mig cuinar. Tafanejar quin tipus de diàleg estableixen creadors de disciplines diferents per crear una obra conjunta ( Nowhere in particular, amb Sònia Gómez, David Climent i Pere Jou, 4 de juny, Graner Centre de Creació), quina metodologia fa funcionar un duet creatiu tan fèrtil com el de Nao Albet i Marcel Borràs ( Falsestuff, 20 de juny, TNC) o com l’espai condiciona la concepció d’una obra ( Només una vegada, 27 de juny, Biblioteca Francesca Bonnemaison). Per a aquestes activitats, cal inscriure’s gratuïtament a reserves@recomana.cat.

Dos dels cicles previstos canvien l’escenari per una cuina, una bona metàfora del procés creatiu. Els viatges del paladar té lloc a BCN Kitchen (inscripcions a Bcnkitchen.com ), tot i que els seus horitzons són molt més llunyans, en funció de les preferències dels artistes participants. Cuina asiàtica en el cas de Jordi Martínez i Jordi Aspa (4 de juny), tailandesa amb Clàudia Cedó i Sergi Belbel (7 de juliol), etcètera. Els 50 euros que costa l’activitat inclouen un taller a càrrec d’un xef professional i una entrada per veure l’obra dels creadors presents. El cicle Cuinar i Crear, en diferents centres cívics de la ciutat, convida els espectadors a barrejar-se amb els artistes i, mentre preparen junts algun plat, tenen l’oportunitat de parlar i conèixer millor els dos costats de la creació, el del que fa i el del que mira. Consulteu la informació completa de les activitats paral·leles a Festivalgrec.barcelona.