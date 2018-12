Circ despullat per parlar de relacions

Hi ha un noi que es passeja tota l’estona amb botes d’esquí i una dona entestada en lligar-se els cabells arreu i amb tot, ara una caixa de fusta amb potes, ara un micròfon. Una noia camina sobre unes botes d’aigua que li arriben fins als malucs; un home xoca un cop i un altre amb tot el que té al davant, mentre un noi lliga i deslliga tot el que troba fins que al final és ell qui acaba lligat. Hi ha cinc personatges que no saben ben bé on són ni on van, i ho acabaran descobrint a mesura que es vagin traient les màscares amb què es presenten davant del món. El nou espectacle del Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris es diu Nu, i és un exercici d’estriptis figurat en què els artistes de circ es desprenen de tota artificiositat i, mentre es van trobant amb ells mateixos, es treuen de sobre el truc per acabar trobant la persona i la veritat. La seva i la de la relació amb els altres. Quim Girón, fundador de la companyia de circ contemporani Animal Religion, és l’ideòleg i director d’un espectacle en què també actua, que s’estrena demà i es podrà veure fins al 20 de gener. La peça és un retaule que s’endinsa en mons onírics i busca la senzillesa.

“L’espectacle és fruit d’una experiència col·lectiva d’intercanvi, tots som creadors. Volia que els intèrprets es desprenguessin del truc i se sentissin transparents. No partim d’un text sinó d’unes idees que s’han anat modificant al llarg del procés amb la feina de cada un. Jo he aportat el ritme, els colors, la temperatura...”, reivindica. Nu és el títol del 23è Circ d’Hivern, i el segon en què Girón participa: fa 12 anys va ser un dels intèrprets de Rodó. Girón, un dels grans valors del circ contemporani català, va estudiar a l’escola de circ Rogelio Rivel, molt a prop de l’Ateneu. “Em va fer molt feliç que em proposessin encarregar-me de l’espectacle d’aquest any. Tenia ganes de treballar amb objectes però no per fer-los servir per al seu propi ús, sinó per crear situacions absurdes. Hem anat passant per moltes fases, en un moment donat vaig voler que els personatges tinguessin un rol concret i, més endavant, vaig tenir la idea de parlar de paisatges”, confessa el director, més mogut per impulsos i intuïcions que per certeses o per una dramatúrgia molt tancada. Carlota Grau, ajudant de direcció i dramaturga, ha sigut clau per concretar les idees i donar corporeïtat al projecte, que, com diu Girón, “no estava tancat i definit des del principi”, sinó que l’han anat trobant.

“Volia fer un espectacle fresc, per a tota la família, que combinés la poesia i la màgia amb la part més freda, més de peus a terra”, continua el creador. Els artistes que l’acompanyen en aquesta aventura provenen de disciplines diferents. Anna Aro, llicenciada en ciències de la salut i formada en dansa i circ -“La meva companya de vida i artística”-, treballa la perxa xinesa. Joan Català fa equilibris acrobàtics, “té molta experiència, està molt ancorat a terra, i fa una manipulació d’objectes molt interessant”. Ingrid Esperanza, actriu i performer especialitzada en l’escena híbrida, és una mestra en l’expressió corporal a partir de la suspensió capil·lar. I Xavi Sánchez “és un acròbata amb un toc particular, el seu gest expressiu és la mateixa acrobàcia”. Els personatges, explica Girón, “comencen i acaben junts, i pel camí cada un va pel seu costat”. “Per fer-ho ens hem allunyat al màxim dels aparells de circ que acostumen a condicionar els espectacles amb les seves formes i estètiques”.

Girón destaca, a més, l’equip tècnic que l’ha acompanyat, els còmplices habituals de la seva aventura amb Animal Religion: la il·luminació la firma Joana Serra, i del so se n’ha ocupat Joan Cot, autor de la música electrònica i creador “d’una paleta de colors que engloba tot l’espectacle”, diu el director. “És un so fresc, lleuger, divertit. Hem volgut fugir de tots els materials foscos i de qualsevol pretensió d’impactar perquè el que volem és que tothom pugui passar una bona estona”, diu Girón. I és que el tradicional Circ d’Hivern és per a moltes famílies una de les propostes estrella de l’oci nadalenc.