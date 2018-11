Circ amb compromís social a Extended Performance

B reach, l’espectacle que la companyia Som Noise està creant actualment, és un exercici de circ contemporani no apte per a tots els públics. Hi ha equilibris i música, amb números per gaudir del virtuosisme de l’acrobàcia aèria amb corda llisa. Però el que hi ha, sobretot, és una voluntat de denúncia sobre uns temes tan dolorosament actuals com els abusos sexuals, la violència de gènere i la submissió de la dona. Una reflexió articulada a partir de l’ambigüitat i el recurs de suggerir més que de mostrar. I també a partir de moments performàtics més concrets i explícits. Som Noise és una de les tres companyies que avui i demà (16 i 17 de novembre) participen en la nova edició d’Extended Performance, la mostra de treballs en procés de creació que organitza La Central del Circ.

Vivian Friedrich, Thaïs Julià i Matías Muñoz són els tres integrants de Som Noise, un equip creatiu que es planteja el circ com a base per crear un llenguatge socialment compromès a partir de la combinació de so i moviment. Al seu costat, el programa d’aquesta Extended Performance es completa amb el col·lectiu artístic multidisciplinari Terzo Livello i Viso & Rachel. El treball de Terzo Livello, Documento, també té vocació de reflexió sobre el món d’avui, concretament sobre la relació de la societat actual amb les xarxes socials i les comunitats digitals. Viso & Rachel, per la seva banda, mostraran el work in progress Va pian e fa presto, una nova mirada al diàleg de contraris home/dona, alt/baix, lent/ràpid.

L’Extended Performance vol ser una oportunitat d’acostar el públic als processos de creació dels espectacles de circ, mostrar la vitalitat i diversitat del circ contemporani i oferir als artistes la possibilitat de testar amb el públic com funcionen les peces en què estan treballant. El conjunt és un menú de peces breus, amb una durada d’uns 20-25 minuts cadascuna.