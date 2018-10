Britney Spears cita Virginie Despentes a l’Escena Poblenou

¿Què tenen a veure grans dives del pop mundial com Britney Spears o Miley Cyrus amb referents del feminisme com Virginia Woolf o Virginie Despentes? La resposta la té el col·lectiu Leer Es Sexy, que intersecciona els universos d’unes i altres en les seves creacions. “Ajuntem dives de la cultura popular amb textos de la cultura del pensament”, precisa Cris Celada, cofundadora amb Tomás Castro d’un col·lectiu artístic creat l’any 2012. Les diferents branques de la seva feina (videocreació, performance en viu i tallers amb adolescents) estan presents en el 17è festival Escena Poblenou, que se celebrarà del 17 al 21 d’octubre. La tècnica bàsica utilitzada per Celada i Castro consisteix a utilitzar vídeos preexistents i superposar-hi un nou doblatge. D’aquesta manera aconsegueixen redireccionar la visibilitat de les dives i les converteixen en altaveus de causes com la igualtat de la dona o la identitat de gènere.

En la seva nova edició, el festival Escena Poblenou manté la seva aposta original per la creació escènica contemporània, l’estímul al pensament crític i, amb especial accent en aquesta edició, la visibilització del treball de les creadores. L’edició d’aquest any tindrà com a pròleg una Vikimarató de dones creadores, per augmentar la seva presència a la xarxa. La directora del festival, Ada Vilaró, juntament amb Josep Perelló, és la responsable d’una de les propostes més curioses de la cita, Veus entre murs, que tindrà lloc a banda i banda dels murs de la presó de dones de Wad Ras: les recluses parlaran del seu dia a dia acompanyades del piano de Clara Peya i la veu de Lídia Pujol, mentre des del carrer el públic podrà sentir-ho tot, però només veurà la paret del pati que separa els mons de dins i fora.