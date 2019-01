‘Bed & breakfast’ canta a la complexitat de la vida en parella

La música dels Amics de les Arts va començar sent la banda sonora del procés d’escriptura de la primera obra teatral de l’actriu i cantant Laia Fort. I va acabar sent el motor de la peça, inspirant les històries que s’hi desenvolupen i formant part de la trama. El resultat es diu Bed & breakfast, i, tot i que el grup musical no hi té cap vinculació artística ni creativa, sí que ha beneït la proposta, que arriba als escenaris portada per la companyia Epidèmia Teatre. L’espectacle, codirigit per Laia Fort i Jaume Viñas, mostra la complexitat de les relacions de parella a partir de sis personatges, tres noies i tres nois que s’entrecreuen, s’acosten i s’allunyen, enmig d’un clima a vegades dramàtic i a vegades molt divertit. Com la vida mateixa. “Són un grup d’amics que es va desintegrant, per malentesos emocionals i perquè les persones evolucionen i de sobte t’adones que tots heu canviat i ja no connecteu de la mateixa manera”, diu Aida Llop, intèrpret de la peça juntament amb Pol Fernàndez, Marta Borràs, Joan Olivé, Mireia Lorente-Picó i Joan Sáez. Els acompanyen els músics Joel Riu (responsable de la direcció musical i els arranjaments de les cançons), Ferran Jaumira, Dani Aragüés i Manel Priego.

“Les cançons dels Amics de les Arts narren històries i expliquen perfectament el que els passa als personatges de Bed & breakfast ”, descriu l’Aida. Integrant del grup musical per a infants i joves Macedònia durant sis anys, diu que en alguna actuació va coincidir amb Els Amics de les Arts, però que en realitat la relació entre el grup i la companyia va començar arran d’aquest espectacle. “La Laia s’hi va posar en contacte i de seguida van rebre molt bé la proposta, ens han donat totes les facilitats i esperem que puguin venir a l’estrena del musical”, diu l’Aida. Bed & breakfast es representarà al Teatre Gaudí de Barcelona del 6 de febrer al 31 de març.