‘Àries de reservat’, una mica de bilis sobre els concerts de Cap d’Any

El territori de confluència entre la música i el teatre emmarca l’espectacle Àries de reservat, escrit i dirigit per Marc Rosich i interpretat per la soprano Elena Martinell i la pianista Glòria Garcés. Unes setmanes després de la seva estrena al festival Temporada Alta, la peça arriba a La Seca de Barcelona (del 29 de novembre al 9 de desembre).

La ironia i la facilitat per connectar amb un públic poc familiaritzat amb la música clàssica són dos trets característics d’un espectacle que segons el seu director cavalca “entre el kitsch i el trash ” en un context apocalíptic. La nit de Cap d’Any, les dues protagonistes han estat contractades per oferir un recital en el reservat d’un hotel de luxe. Les persones que les han contractat volen mantenir la més absoluta discreció sobre les seves activitats en l’última nit de l’any i per això les dones actuen amb els ulls tapats. Però després de les campanades comencen a intuir alguna cosa estranya, es treuen les benes i comproven que tothom ha mort. Ha arribat la fi del món, però a elles dues la música les ha salvat.

“Hem triat cançons molt decadents i poc conegudes, tot i que n’hem inclòs alguna de ben famosa com El Danubi blau. Als espectadors menys familiaritzats amb la música els sonaran dels anuncis”, ironitza Rosich, que en la tria i el tractament temàtic ha buscat un paral·lelisme “amb la decadència del món d’avui”. El material sonor són “valsos molt matxacons”, continua el director, “però a la vegada molt macos”. Àries de reservat neix d’una proposta de Martinell, que volia sortir del format clàssic del recital per connectar amb un públic transversal. Rosich va acceptar el repte i, com un bumerang, va posar la cantant en la tessitura d’interpretar un llarg monòleg farcit de cançons.