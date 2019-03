‘Akelarre’ feminista al Maldà amb The Feliuettes

Una vagina gegant és l’oracle al qual s’encomanen les dones d’aquesta obra per saber quin camí han de seguir. Akelarre és la nova obra de la companyia The Feliuettes i s’estrena l’11 de març al Maldà, on es presentarà fins al 13 d’abril. La presència sobre l’escenari d’aquesta gran vagina consellera dona alguna pista sobre el to de la peça: comèdia, en tot el seu espectre però majoritàriament ironia i humor negre (també hi ha farsa, sarcasme i cinisme) per parlar de temes quotidians des d’una perspectiva de gènere. La maternitat, l’empoderament de les dones, el sostre de vidre, la desigualtat d’oportunitats, l’amor romàntic, el sexe, les pors o la violència patida hi apareixen amb un format de cabaret provocador creat sota la direcció de Míriam Escurriola.

“Per a mi cabaret berlinès són les paraules clau per definir l’espectacle”, descriu Escurriola. “No hi ha personatges però sí tres mestres de cerimònies, les tres intèrprets, que trenquen contínuament la quarta paret perquè juguen a entrar i sortir de diferents situacions textuals i musicals”. Akelarre és un espectacle de creació col·lectiva en el sentit més literal. Aplega textos i cançons de Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Xavi Morató, Mireia Giró, Gerard Sesé, The Feliuettes i Míriam Escurriola, amb música de Clara Peya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró i Gerard Sesé, en un repertori de gèneres que va del pop al jazz, del cuplet al cabaret. “La riquesa de materials textuals i musicals fa que l’espectacle sigui molt divers. Ha sigut complicat encaixar-ho tot, però la pluralitat d’aportacions és molt enriquidora”, diu la directora, que destaca que, malgrat les desigualtats entre homes i dones que afloren, l’obra “no està feta des de la queixa”.