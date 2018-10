'Un día más con vida', la visió grotesca de la guerra que va viure Kapuscinski

La guerra d’Angola no només va suposar el primer pas en el somni emancipador de l’Àfrica durant la dècada dels 70 com a tauler estratègic de la Guerra Freda, sinó que el conflicte també va transformar de dalt a baix el polonès Ryszard Kapuscinski, que va arribar al país com a periodista i en va marxar com a escriptor compromès amb la causa revolucionària. La guerra d’Angola és també l’escenari d''Un día más con vida', el primer llibre de Kapuscinski i obra convertida en pel·lícula 'sui generis' gràcies a Raúl de la Fuente i Damian Nenow, en què l’animació, les imatges d’arxiu i les entrevistes als supervivents s'entortolliguen per oferir un llargmetratge híbrid, entre el 'biopic', el relat d’aventures i el documental.

Amb el treball 'Vals amb Baixir'(Ari Folman, 2009) com a referent estètic i ètic, De la Fuente i Nenow busquen plasmar la visió al·lucinada, grotesca i horrorosa de la guerra que ja va descriure al seu moment Kapuscinski, i les imatges dels cineastes aconsegueixen traduir amb intensitat allò que els angolesos anomenaven 'confusão', és a dir, un estat de desorientació total. Ja l’inici de la pel·lícula, en què els directors ens aboquen de manera brutal a la bogeria de la capital, Luanda, mostra les cartes d’un film exaltat, fidel a la visió romàntica que caracteritzava el periodista i a un temps en què la professió canviava la història.