‘El viaje’, dos enemics polítics en un cotxe

El 8 de maig del 2007 dos enemics polítics van passar a compartir govern a Irlanda del Nord. Ian Paisley, que sempre s'havia oposat a qualsevol reclamació republicana amb intransigència protestant, es va convertir en primer ministre. Martin McGuinness, antic cap de l'estat major de l'IRA provisional, va esdevenir vice-primer ministre. La coincidència a l'executiu era fruit de l'Acord de Saint Andrews, pel qual es va posar fi al conflicte violent a l'Ulster sota domini britànic. El viaje condensa les moltes converses d'aquesta negociació en un trajecte en cotxe en què els serveis secrets fan coincidir Paisley i McGuinness perquè arribin a una entesa definitiva. El director Nick Hamm i el guionista Colin Bateman es permeten la llicència creativa d'inventar-se aquest viatge per desplegar un estira-i-arronsa dialèctic entre dos enemics que acaben convertint-se en col·legues. El viaje, per tant, s'interessa més per explorar les possibilitats dramàtiques i còmiques d'aquest vincle inesperat que pel rigor i els matisos històrics. La química entre els dos protagonistes és imprescindible, i funciona. Però si Colm Meaney s'ajusta bé al rol d'irlandès de tarannà conciliador, Timothy Spall peca d'histriònic en el rol del mític reverend unionista. I tot plegat s'acosta més a un entreteniment amb excusa històrica que no pas a un docudrama polític d'altura.