'El viaje de Nisha', una adolescent entre dues cultures

La directora noruega d'origen pakistanès Iram Hak s'ha inspirat en la seva pròpia experiència a l'hora de filmar aquest drama sobre una adolescent que fa vida normal a Oslo fins que la seva família decideix enviar-la contra la seva voluntat al Pakistan per tenir-la més controlada. El viatge de la Nisha no és precisament grat. La jove pateix un procés de repressió i aïllament per evitar que faci la vida de qualsevol altra noia occidental de la seva edat, sobretot pel que fa a les relacions amb els nois. El títol original del segon llargmetratge de Hak és 'El que diran'. La directora retrata les conseqüències de la pressió social per qüestions com l'honor en comunitats com la pakistanesa, i com això afecta les joves educades en un entorn de llibertat com la Nisha. La pel·lícula mostra la distància en aquest aspecte entre les dues cultures, la pakistanesa i la noruega, com un abisme gairebé insalvable. Però alhora apunta a un intent de reconciliació final a partir del fet d'entendre també els sentiments dels pares.