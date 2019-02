‘Feedback’, terror a les ones

En un panorama tan anquilosat i poc atrevit com és el del cinema comercial que es fa a Espanya, és lloable l’aposta que fa Feedback pel thriller amb tocs de terror proper a la sèrie B clàssica. El debut del gallec Pedro C. Alonso, apadrinat aquí pel director Jaume Collet-Serra (L’òrfena, Infern blau) i el guionista Alberto Marini (Mientras duermes,Tu hijo), és també una pel·lícula amb projecció internacional: la majoria dels actors són anglosaxons i l'acció està situada al Londres del Brexit. El plantejament és simple i transcorre en una sola localització: un estudi de ràdio on un famós guru de les ones odiat per l’establishmentés segrestat en directe per un grup d’emmascarats.

El film d’Alonso, claustrofòbic, violent i de factura artesana, fa un bon ús de l’economia narrativa i s’atreveix a parlar amb força mala bava del fenomen de les fake newsi de la doble moral dels aliats feministesmediàtics. Ara bé, no acaba de satisfer les expectatives creades durant la primera hora, ja que opta per una resolució previsible i alhora massa inversemblant que rebaixa els seus encerts inicials. Tanmateix, el conjunt s’aguanta gràcies a l’enigmàtica presència d’Ivana Baquero (la nena d’El laberinto del fauno) i a actors de caràcter com Richard Brake (Mandy) i els televisius Eddie Marsan (Ray Donovan) i Paul Anderson (Peaky Blinders).