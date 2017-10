'El secreto de Marrowbone', una història d'orfes i fantasmes

Els guions d'El orfanato, Lo imposible i Palmeras en la nieve han convertit Sergio G. Sánchez en un dels grans noms de la indústria cinematogràfica espanyola, una signatura vinculada a un tipus de cinema luxosament produït, per a tots els públics i de taquilla notable. Amb aquestes credencials, Sánchez debuta ara com a director i sense allunyar-se de les constants de les pel·lícules que ha escrit.

El secreto de Marrowbone és un film d’ambientació gòtica i de girs inversemblants que segueix quatre germans orfes que viuen en una granja amagats del món i d’un terrible secret que els turmenta. Nens sense pares i amb un peu al món real i l’altre al dels fantasmes... Com passava a El orfanato i fins i tot en alguns passatges de Lo imposible, la història de Marrowbone ens acosta a algunes obsessions íntimes de Sánchez, però aquests rastres personals no tenen tant a veure amb una certa idea d’autoria sinó amb un concepte de fórmula que, aquí, ni sorprèn ni colpeja. Més aviat, l’automatisme del treball és ofensiu i qüestiona quin és avui el paper de la generació que va renovar el cinema de gènere espanyol: El secreto de Marrowbone es pot veure com a variació hipertrofiada de l’estil Bayona i alhora com una mena de carta de presentació de Sánchez al públic postmil·lennial. El problema és que res ha sortit com semblava.