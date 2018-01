'120 pulsaciones por minuto', una generació marcada pel VIH

Robin Campillo, guionista habitual de Laurent Cantet, va debutar com a director l’any 2004 amb La resurrecció dels morts, una inusual proposta de cinema fantàstic sobre la dificultat d’uns ressuscitats per integrar-se en la societat. Allà, l’autor ja estava filtrant les sensacions d’estranyesa que experimentà com a jove gai als anys 80, quan la por a contagiar o ser contagiat de sida el va portar a l’aïllament físic. Però ha hagut de passar una altra dècada perquè Campillo aconseguís parlar frontalment de la seva experiència. Ho ha fet a 120 pulsaciones por minuto, on recorda la seva època com a militant d’ACT UP a principis dels 90, quan intentava posar el VIH al centre d’una agenda social que preferia mirar cap a una altra banda. Però a Campillo no li interessen les protestes climàtiques, sinó les intenses reunions setmanals on es debaten les accions a seguir, i també els moments d’intimitat i hedonisme d’una generació convertida per força en agent polític.

L’acumulació de fases i moments diversos dona al film una aura d’hiperrealitat augmentada, que permet veure fins i tot les partícules que floten en una pista de ball, i radicalment antimelodramàtica. Comença anunciant la mort d’un militant i acaba amb l’extinció d’un altre cos jove i ple de vida, però és conscient que la devastació individual no posa fi a la lluita col·lectiva.