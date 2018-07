'Un mar de enredos', una comèdia romàntica descafeïnada

La comèdia romàntica anglosaxona, sigui en el seu vessant més clàssic o revolucionari, viu unes hores baixes preocupants. Lluny queda el temps de clàssics del gènere d’altíssima qualitat per a tots els públics i força diversos entre si, com Pretty woman, Quatre bodes i un funeral, Notting Hill, La boda del meu millor amic i Alguna cosa passa amb la Mary. Aquests títols, produïts als anys 90, van donar pas als 2000 a unes reformulacions salvatges i genials signades per la factoria de Judd Apatow. Meravelles com Passo de tu, Verge als 40 i La boda de la meva millor amiga van un pas més enllà del còctel dels amors i les rialles. Ara bé, després d’això, el desert més absolut. Tant pel que fa a la creativitat com a la feina artesana ben feta.

Un mar de enredos és un exemple clar de la davallada del gènere. Un remake impersonal de la ja de per si justeta Home a l'aigua, una comèdia romàntica dels 80 protagonitzada per Goldie Hawn i Kurt Russell sobre una milionària amnèsica i un fuster, pare de quatre fills, que es fa passar pel seu marit. A la nova versió els rols s’intercanvien i alguns detalls de la trama varien (l’origen llatinoamericà del magnat sense memòria), però el resultat torna a ser poc lluït. Malgrat que hi ha un intent de recuperar les faules moralsde Frank Capra i l’slapstick de Blake Edwards, tot acaba resultant massa ensucrat i maldestre.