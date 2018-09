'El capitán', l'horror nazi com a absurd grotesc

El protagonista d'El capitán arrossega tal càrrega metafòrica que sembla un producte de la ficció més que no pas una figura inspirada en un dels molts episodis terribles succeïts en les perifèries de l'Holocaust. A dues setmanes de la fi de la Segona Guerra Mundial, Willi Herold, un jove caporal de l'exèrcit alemany, deserta. Mentre fuig dels seus superiors que el persegueixen pels boscos d'Emsland, troba abandonat en un cotxe un uniforme de capità nazi. Se'l posa per camuflar-se. Però no tarda a aplegar al seu voltant una colla de soldats, desertors com ell, amb els quals forma la seva pròpia unitat militar. En aquest cas l'hàbit sí que fa el monjo, deixa clar la pel·lícula. Tot exercint una autoritat que gairebé ningú qüestiona, l'ara capità Herold inicia una escalada de repressió cruel i gratuïta contra altres alemanys que com ell han desafiat l'exèrcit, la majoria confinats en un dels diversos camps de concentració de la zona.

Director de films típicament hollywoodians com les dues últimes entregues de la trilogia Divergent, Robert Schwentke retorna al seu país d'origen per rodar aquest drama bèl·lic que pren una història a primera vista secundària com a metàfora general del context en el qual se situa. El director opta per l'estilització del blanc i negre per atorgar rigor a un narració que parla de la naturalesa aleatòria del principi d'autoritat i de com acaba degenerant en la pràctica d'un terror absurd que la retroalimenta. El capitánrecorre per moments a la imatge de l'horror com a festa grotesca. El referent artístic de Schwentke en aquest aspecte serien els pintors de la Nova Objectivitat. Però la manera una mica frívola i espectacularitzadora amb què aplica aquesta estètica l'acosta més a certa explotació de l'imaginari nazi a la manera de Tinto Brass que no pas a les obres d'Otto Dix. L'enllaç amb el present és tan obvi que la seva visualització remata aquesta deriva inconscientment caricaturesca del film.