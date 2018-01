'El extranjero', la venjança de Jackie Chan

A finals dels 80 i principis dels 90 era normal passar pel videoclub del teu barri a llogar, en VHS, pel·lícules que sortien directament en aquell format sense passar pel cinema. Dins d’aquests títols de pressupost ajustat hi havia una generosa oferta de films d’acció, força violents i políticament incorrectes, que et solucionaven les tardes avorrides dels diumenges. El extranjero, una producció que torna a reunir dos noms clau de la franquícia James Bond, Martin Campbell i Pierce Brosnan, té part d’aquell esperit de videoclub. Ara bé, enriquit amb un exercici de política-ficció realment provocador.

Basada en una novel·la de Stephen Leather, El extranjerofantasieja sobre el daltabaix que suposa per al Regne Unit la tornada de l’IRA com a grup terrorista. I ho fa sense embuts: el vicepresident irlandès a qui posa cara un excel·lent i pervers Pierce Brosnan és clavat físicament a Gerry Adams. Paral·lelament, es presenta una trama de venjança capitanejada per Jackie Chan, un sexagenari i letal exagent especial del Vietcong que perd la seva filla en un atemptat terrorista al cor de Londres, i que aquí recorda l’Arnold Schwarzenegger de Days col·laterals. A El extranjero li sobren vint minuts i alguns excessos en la posada en escena, però el conjunt funciona gràcies al seu engranatge de thriller clàssic i sobri amb ganes de molestar.