'El espía que me plantó', una comèdia d’acció refrescant

John Landis va establir als anys 80 el cànon de la comèdia comercial nord-americana que situa gent grisa en situacions extraordinàries. Uns embolics de ficció grandiosos i inversemblants que els protagonistes acabaven resolent a la seva manera, tot recuperant la 'joie de vivre'. 'El espía que me plantó', segona pel·lícula de Susanna Fogel, reivindica l'esperit d'aquell cinema, el de petits clàssics com 'Quan arriba la nit' i 'Espies com nosaltres'. La seva història disbauxada sobre dues amigues maldestres (unes divertides Mila Kunis i Kate McKinnon) involucrades en una intriga d'espionatge internacional combina humor groller i calidesa emocional. Fogel signa una comèdia salvatge (l'assassina gimnasta russa és tot un 'hit') amb altes dosis d'incorrecció política i violència (les escenes d'acció fan pensar en la saga 'John Wick') que satiritza el gènere d'espies i a estones el feminisme. Tanmateix, aquest divertiment sense pretensions té un cor gegant: el retrat de l'amistat entranyable i lleial entre dues dones que no competeixen entre elles.