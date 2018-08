'Purasangre', un debut 'indie' que promet

¿Com es detecta la singularitat d'un director novell? De vegades les marques d'estil estan perfectament definides i resulten aclaparadores, però en altres ocasions cal buscar els senyals d'identitat en els petits detalls. Això últim és el que passa amb Corey Finley, un d'aquells joves talents que estrenen la seva primera pel·lícula al Festival de Sundance per després aconseguir una certa repercussió en els circuïts independents. 'Purasangre' és una pel·lícula que tenim la sensació d'haver vist molts cops: dos adolescents que planegen un crim de manera inconscient. Però des del primer pla seqüència a ritme entretallat de violoncel ens adonem que té alguna cosa especial. Deu ser l'encert a l'hora d'enfrontar dues joves actrius superdotades com Olivia Cooke i Anya Taylor-Joy, o potser l'atmosfera malaltissa sumada a l'hàbil utilització de l'absència de sentiments com a llavor d'inquietud... Potser el resultat no està a l'altura de les expectatives, però 'Purasangre' és molt més que un 'American Psycho' adolescent que s'està publicitant. Posats a catalogar, estaria molt més a prop d'un Claude Chabrol mil·lennial.