3 crítiques que et portaran al cinema abans d’acabar l’any

'Lo que esconde Silver Lake'

Un popurri d’homenatges al cinema negre

Després de veure com 'Ready player one', de Steven Spielberg, i la sèrie 'Maniac', de Netflix, convertien la pantalla en un batibull de picades d’ullet a la cultura pop, 'Lo que esconde Silver Lake' tanca l’any connectant definitivament la idea de l’empatx referencial amb un cert desencant mil·lennial... Continua llegint

'Tiempo después'

L'humor agitador i desencantat de José Luis Cuerda

A punt de fer trenta anys com una de les grans cintes de culte de l’humor espanyol, 'Amanece que no es poco' (1989) va ser rebuda en el seu moment com a raresa, impossible de categoritzar en una escena dominada per les comèdies madrilenyes d’embolics sentimentals i les adaptacions d’obres acadèmiques... Continua llegint

'Bumblebee'

Alguna cosa més que ferralla digital

Tenint en compte la progressiva alienació a què Michael Bay havia conduït la franquícia 'Transformers', és una grata sorpresa trobar un espectacle a escala humana com el de 'Bumblebee', preqüela que narra l’arribada a la Terra d’un dels personatges més carismàtics de la saga... Continua llegint