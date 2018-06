'Western', repensar l'imaginari masculí de conquesta

Cap estat com Alemanya es qüestiona tant a ell mateix prenent com a prisma d'anàlisi la relació que manté i ha mantingut amb la resta d'Europa. A 'Toni Erdmann', Maren Ade feia una mirada al present alemany des de dues perspectives, una d'interna a través del decalatge generacional entre el pare i la filla protagonistes, i una altra d'externa a partir dels vincles econòmics amb Romania. Ade és també la productora d'aquest 'Western', un nou film alemany en què es pensa el país propi en connexió amb una altra nació europea, en aquest cas una Bulgària remota on desembarca un grup de treballadors germànics per construir-hi una estació hidroelèctrica.

El títol del segon llargmetratge de Valeska Grisebach apel·la de manera conscient a un gènere que evoca un imaginari d'homes en procés de conquesta d'un territori. Els protagonistes alemanys de 'Western' s'instal·len al bell mig de la natura, al costat del riu on han d'aixecar la central, en un terreny que sembla pendent d'explorar. La seva actitud inicial és la pròpia d'uns colons efímers: es repleguen als seus barracons, on hissen la bandera alemanya, eviten qualsevol contacte amb la gent del poble veí i, en un moment concret, el capatàs molesta amb actitud fatxenda una noia local que es banya al riu proper. Tanmateix, un dels treballadors, el Meinhard, es distancia d'aquest comportament que reforça tant la identitat nacional com la de gènere dels seus companys. Amb un cavall que troba per la rodalia, una altra imatge que remet a les pel·lícules de l'Oest, visita el poble i de mica en mica pren contacte amb els habitants. Alguns d'ells encara recorden, no necessàriament amb recança, l'últim cop que uns alemanys havien arribat fins allà, durant la Segona Guerra Mundial. El Meinhard forja certa amistat amb alguns homes de la zona, que despleguen els seus propis codis de domini del territori, també en relació amb els nouvinguts.

Malgrat el que sembla apuntar de bon principi, Grisebach no converteix el seu 'Western' en una mera contraposició entre masculinitats positives i negatives que li permet de passada parlar de les relacions de poder del seu propi país. La seva mirada naturalista, que es fixa amb especial atenció en l'expressivitat física del protagonista, se submergeix en aquest espai de convivència gairebé exclusivament masculí per explorar-ne els matisos. Al cap i a la fi, el Meinhard també es presenta com a home ideal a partir d'un relat que encaixa en el context on vol integrar-se. En el seu llarg anterior, 'Sehnsucht', Valeska Grisebach resseguia la fractura interior d'un jove, un obrer d'un poblet alemany, escindit per l'amor a dues dones. A 'Western', el sentiment de desubicació emocional s'amplia i el film constata la manca de pertinença d'un home que no troba el seu lloc al món.