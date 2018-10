'Venom', un antiheroi amb història pròpia

Els superherois de la Marvel tenen vida més enllà de l’imperi controlat per Disney.Venom inicia un nou univers expandit, posat en marxa per Sony, que també unirà les aventures d’un seguit de personatges sorgits de les vinyetes de la companyia de Stan Lee. El film de Ruben Fleischer, envoltat de polèmica per la seva controvertida gènesi (per motius comercials va passar de ser una pel·lícula per a majors de 18 anys a una per a majors de 13), és un blockbuster irregular en què es nota la tisora de la sala de muntatge i en què predominen els deus ex machinadelirants. Tanmateix, presenta un munt de petits encerts que el converteixen en un entreteniment refrescant de cervesa i crispetes.

Venom, un ésser alienígena que utilitza els cossos dels humans per sobreviure a la Terra i reconegut rival de Spiderman, es converteix aquí en un antiheroi amb història pròpia. L’encarregat de posar-li cara és Tom Hardy, que abandona els seus papers obscurs i torturats en favor d’un personatge maldestre i sorneguer. Un altre punt d’interès són els passatges de terror inserits al relat, un fet poc habitual a l’univers fílmic de la Marvel. Els aficionats sabran detectar cites a L'oculti La invasió dels ultracossos, dos clàssics que unien ciència-ficció i horror. Venom s’escapa del cànon actual del gènere superheroic, i això fa que guanyi en interès malgrat les seves evidents mancances.