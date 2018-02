'The ritual', terror pagà per a masculinitats en crisi

Els protagonistes de The ritual són la típica colla de col·legues de trenta-i-tants que continuen quedant per celebrar els seus rituals universitaris d’amistat, encara que les seves vides estan prenent camins força diferents. Fins que la mort violenta i sobtada d’un d’ells fa trontollar tot el que els unia. Per sobreposar-se, decideixen tirar endavant amb la seva excursió anual, aquest cop als boscos de Suècia, un entorn sempre propici al culte a l’obscuritat primitiva. El director David Bruckner i el guionista Joe Barton, que adapta la novel·la homònima d’Adam Nevill, traslladen així un drama al voltant de la crisi de les masculinitats al territori de l’horror pagà. A mesura que s’endinsen en la travessa pel Kungsleden, van aflorant les desavinences entre els companys. Així que quan es perden definitivament enmig de la natura, en un espai ple d’inscripcions rúniques, cabanes amb fetitxes pagans i ants esventrats entre les branques de coníferes altes i espesses, esclaten els seus malsons més amagats. Aquesta etapa de terror progressiu i ambiental qualla millor en el film que l’últim acte, on l’aparició definitiva dels veritables celebrants de rituals mil·lenaris queda, per contrast, descafeïnada. A sobre, Bruckner ho aprofita per redimir el protagonista en crisi a través del previsible acte de reafirmació masculina vella escola.