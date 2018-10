'The night comes for us', una brillant orgia d'acció i sang

La pel·lícula més sanguinolenta del Festival de Sitges no va ser de terror, sinó un 'thriller' d’acció indonesi amb tocs shakespearians i de tragèdia grega. 'The night comes for us' confirma Timo Tjahjanto com un dels millors cineastes asiàtics del moment i ofereix dues hores de pur entreteniment farcides de balls de matxets, colls trencats, cops de puny, desmembraments, ganivetades, puntades voladores i una Font Màgica de Montjuïc d’hemoglobina. Tjahjanto, que feia doblet a Sitges amb 'Sebelum iblis menjemput' (un notable film de terror en la línia de 'Possessió infernal'), s’acosta al territori del còmic violent més disbauxat amb una història plena de sicaris i sicàries mestres en l’art de matar que semblen tenir més vides que un gat (l’assassina francesa que capgira crucifixos és una troballa).

El títol 'The night comes for us' fa referència a l’arribada de la mort. Un destí fatal al qual faran front un membre de les tríades xineses que es rebel·la i que busca la redempció salvant una nena petita, el grup d’amics d’infància que decideix ajudar-lo, el germà de sang traïdor que l'acaça i tot l’exèrcit de pinxos que s’uneixen a la festa. Tjahjanto es gradua amb 'cum laude' amb una orgia d’acció i violència 'gore' formalment brillant en què els calbots i les ferides mortals es converteixen en elements dramàtics i narratius.