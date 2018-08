'Teen titans go! La película', aire fresc per a DC Comics

L’estiu no està sent gaire lluït per al cinema d’animació. Productes molt justets com ara '¡Vaya bichos!' o 'Barcos. ¡Al rescate!' i franquícies amb el pilot automàtic posat com els casos d’'Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas' i l’esgotadora i llarga per als nens –i també per a molts adults– 'Los increíbles 2'. De 'Teen titans go! La película', basada en la sèrie homònima de Cartoon Network que segueix les aventures d’un grup de superherois adolescents de DC Comics (Robin, Cyborg, Chico Bestia, Starfire i Raven), no n'esperàvem res d’excepcional. Tanmateix, pels seus mèrits, es converteix en la sorpresa animada de l’estiu, posicionant-se en el mateix terreny que 'Batman: La Lego película'. És a dir, una adaptació metagenèrica, ocurrent i paròdica dels superherois de DC que aporta frescor i joia al seu, gairebé sempre, greu i obscur univers cinematogràfic.

El personatge que porta la veu cantant a 'Teen titans go! La película' és el Robin, el company de Batman, un secundari obsessionat per tenir la seva pròpia pel·lícula a Hollywood. Per aconseguir-ho s’enfrontarà a l'Slade, un dolent de DC molt semblant al Deadpool de la Marvel (hi ha acudit sobre el tema). Aaron Horvath i Peter Rida Michail aprofiten aquest MacGuffin argumental per farcir la història de gags reeixits i de divertides referències a la cultura pop: els tràilers de seqüeles impossibles de Batman, el cameo del marvelià Stan Lee o l’esbatussada a Shia LaBeouf. Ara bé, dins de la disbauxa, Horvath i Rida Michail mai s’obliden d’estimar els seus personatges i de ser fidels als nens i a les nenes fans de la sèrie de televisió original.