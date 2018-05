‘Roman J. Israel, Esq.’, un conte moral amb Denzel Washington

El protagonista (i personatge titular) de Roman J. Israel, Esq. porta tota una vida dedicada a fer la “bona lluita”, exercint com a advocat de l'activisme afroamericà i totes les minories desfavorides. Però la desaparició del seu mentor, que l'havia mantingut allunyat de les vileses mundanes dels jutjats, enfronta el Roman a un entorn agressivament neoliberal que no casa gaire bé amb els seus ideals, i encara menys amb la seva poca traça per a la cortesia social.

És fàcil veure Roman J. Israel, Esq. com un vehicle per a Denzel Washington, caracteritzat amb un pentinat afro, ulleres poc afavoridores i auriculars amb els quals escolta Gil Scott-Heron. A estones, l'actor clava la noblesa poc carismàtica del personatge, però en d'altres es nota massa l'esforç de l'estrella per amagar el seu encant natural. La pel·lícula també és un pas lògic del director Dan Gilroy: un conte moral que sembla l'antítesi de l'anterior Nightcrawler. Si allà retratava una criatura llefiscosa que escalava posicions a base de decisions èticament qüestionables, aquí hi trobem un protagonista que, de tan íntegre, resulta neuròtic... fins que pateix una caiguda del cavall i es col·loca en una posició tèrbola que, en comptes de sumar capes al relat, el desbarata definitivament, i destapa un simulacre de cinema adult, en què tot conat de complexitat acaba petant en solucions tristament òbvies.