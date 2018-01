Robert Pattinson, musa del cine d’autor

Lluny queden els dies en què el rostre impassible de Robert Pattinson era motiu de burla entre la cinefília més elitista, que considerava el protagonista de la saga Crepuscle un producte manufacturat per Hollywood i succionat pel circ mediàtic muntat al voltant de la seva relació amb Kristen Stewart. El temps ha acabat donant la raó al jove intèrpret d’origen londinenc, que ha sabut emprar el seu caixet industrial per establir associacions amb directors de primera línia.

El primer indici de l’interès de Pattinson pel cinema d’autor va arribar amb Cosmopolis, l’adaptació de la novel·la homònima de Don Delillo que el canadenc David Cronenberg va dirigir l’any 2012. En el rostre psicòtic d’un insensible magnat de Wall Street, la inexpressivitat de Pattinson trobava finalment un sentit. Un bateig artístic que va tenir continuïtat en cinc films amb segell d’autor en els quals un Pattinson al·lèrgic a l’egolatria va reservar-se papers secundaris: The rover,de l’australià David Michôd; Maps to the stars,de Cronenberg; La reina del desierto, del mític Werner Herzog; La infància d’un líder, de Brady Corbet, i Z. La ciutat perduda, de James Gray.

Malgrat els indicis d’un gran talent en potència, la cinefília no semblava esperar el recital de Pattinson a Good time, dels germans Safdie. En una recent entrevista per a la revista Film Comment, l’actor manifestava el seu interès per “la sensació de no entendre el teu personatge: és com saltar per un precipici i veure què passa”. Una tensió creativa que es trasllada a l’elecció dels seus companys de viatge: “M’agrada trobar gent que fa artefactes fílmics estranys, com Claire Denis”. Amb l’aguerrida directora de Beau travail, emblema d’un cinema antipsicològic, Pattinson ha rodat High life, una obra de ciència-ficció espacial.

A més, aquest 2018 s’espera que l’actor estreni tres noves pel·lícules d’autor: The souvenir, un drama romàntic dirigit per la britànica Joanna Hogg i produït per Martin Scorsese; The devil all the time, del celebrat cineasta indieAntonio Campos (director de Christine ), i el western Damsel, dels encara més alternatius David i Nathan Zellner (autors de Kumiko, the treasure hunter ). Una llista de prestigi que es completarà amb una anunciada col·laboració amb el colombià Ciro Guerra, autor d’ El abrazo de la serpiente.