'¿Quién está matando a los moñecos?': sexe, violència i peluix

A priori, '¿Quién está matando a los moñecos?' seria una paròdia grollera de l’univers familiar dels Muppets, en la línia del que va fer Peter Jackson a 'Meet the Feebles', mostrant-nos (literalment) les entranyes i els fluids que circulen per l’interior dels titelles entranyables. Però l’operació és un xic més complexa, ja que ve signada per Brian Henson, fill del creador dels Muppets Jim Henson. Lluny de 'matar el pare', Henson filma les fantasies gamberres que, segons la llegenda, el seu progenitor escenificava quan les càmeres deixaven de rodar.

El cert és que, tristament, l’impacte de la proposta es veu minvat pel lloc secundari que els Muppets ocupen actualment en l’imaginari dels més joves. Però encara que '¿Quién está matando a los moñecos?' s’hagués estrenat en el cim de popularitat del programa original, la pel·lícula difícilment superaria l’obstacle d’una trama policíaca de saldo, i d’una miopia còmica que prefereix reincidir en acudits sobre el pèl púbic de les criatures de peluix que explorar les possibilitats de la seva iconicitat en la cultura pop.