'Polar': no feu emprenyar Mads Mikkelsen

Estrena online (Netflix)

A partir de la novel·la gràfica del valencià Víctor Santos, editada per Norma Còmics, la producció de Netflix Polar du a terme l'enèsima incursió en l'imaginari de l'assassí a sou implacable de posat sever i codi d'honor propi. Aquí amb un protagonista, Duncan, el kàiser negre, que a punt de la jubilació es veu obligat a defensar-se dels sicaris de l'empresa on ha treballat tota la vida.

Si el còmic de Santos apel·la a través de la manca de text i l'ús restringit del color a la sobrietat estilística dels seus referents cinematogràfics, l'adaptació de Jonas Åkerlund opta per una estètica més pròpia del camp on ell regna, el del videoclip. Així, Polar és més a prop de Telephone de Lady Gaga amb Beyoncé, possiblement la millor obra d'Åkerlund, que de qualsevol títol del mestre del l'anomenat precisament polar, el cinema policíac francès, Jean-Pierre Melville.

Des d'aquesta imatge MTV que li escau molt a Netflix, Polar serveix tot allò que se n'espera: acció, sexe i violència vistosos però gens problemàtics, i sobretot unes ben tirades dosis d'humor. Åkerlund no aconsegueix atorgar una personalitat orgànica a aquesta revisió neonoir a la manera de, per exemple, els films de John Wick, als quals fa una divertida picada d'ullet en la qüestió canina, però qui no falla és Mads Mikkelsen, centre de gravetat de Polar, que amb el seu magnetisme manté l'atracció del conjunt.