‘¿Podrás perdonarme algún día?’, una falsificadora a contracorrent

Lee Israel plasmava la seva admiració per les figures rellevants a través de les biografies que els dedicava, fins que els avatars de la indústria editorial la van portar a guanyar-se la vida falsificant cartes de famosos diversos. A partir de les memòries d'aquesta autora nord-americana, més coneguda pels fraus epistolars que pels seus textos originals, Marielle Heller firma un drama biogràfic infiltrat per la tensió pròpia d'una pel·lícula d'estafes a petita escala.

La directora podria haver presentat Israel com una mena d'escriptora maleïda, una Bukowski en femení més aficionada a la beguda que a prodigar afectes, que es rescabala amb les seves trampes dels desenganys d'un món literari en què ja no té cabuda. Però a Heller li interessa més la Lee persona que el personatge, i evita idealitzar-ne el vessant d'antiheroïna marginal alhora que la reivindica com una dona mereixedora d'atenció malgrat tenir-ho (quasi) tot en contra per resultar atractiva en algun aspecte. El film també celebra en certa manera la Israel que va trobar en el talent per la falsificació la millor manera d'expressar el profund coneixement dels escriptors que admirava. Melissa McCarthy brilla en el seu primer paper important lluny de la comèdia, al costat d'un Richard E. Grant que encarna el típic secundari britànic capaç de donar llustre a qualsevol escena.