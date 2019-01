‘Memòries d'un home en pijama’, autobiografia animada d’un dibuixant de còmics

La popularitat de l’autor de còmics valencià Paco Roca es deu a emocionants aproximacions a temes de pes: l'Alzheimer a Arrugueso les milícies republicanes espanyoles que van lluitar a la Segona Guerra Mundial a Los surcos del azar. Roca es mou com un peix a l'aigua en el format autoconclusiu de la novel·la gràfica, que li permet desenvolupar un estil a mig camí entre el lirisme i l’evocació realista. Amb Memòries d'un home en pijama, recopilació d’historietes publicades en premsa, l’autor va demostrar que també dominava el format fragmentat de la tira setmanal.

Memòries...transforma en pel·lícula d’animació aquesta crònica autobiogràfica que té el mateix Roca com a protagonista. La historieta original seguia les petjades d'altres dibuixants misantrops i ermitans (Robert Crumb, Harvey Pekar) que van indagar en les seves neurosis creatives i la seva ineptitud social i emocional per treure'n àcides llavors d'or còmic. No hi ha res d'això en aquest film, que ràpidament s'inclina cap a una convencional comèdia romàntica basada en una superada noció de la guerra de sexes. Podríem obviar la incapacitat per traslladar a la pantalla el llenguatge el·líptic de la tira còmica, o la nul·la reflexió sobre els clarobscurs del creador solitari, però és frustrant que uns personatges als quals s’ha dotat de moviment tinguin menys vida que els plasmats, a partir de quatre simples línies, sobre un full.