'Matar o morir', la venjança de Jennifer Garner

En la primera escena de Matar o morir (Peppermint), l’àngel venjatiu interpretat per Jennifer Garner que busca venjar l'assassinat del seu marit i la seva filla a mans d'un càrtel de la droga etziba la següent pregunta a un dels seus ajusticiats: “No te’n recordes de mi, oi?” L’interrogant guanya pes si es llegeix en clau metanarrativa, com si Garner supliqués a l’espectador que recordés l’ímpetu físic dels seus papers a la sèrie Alias o a Daredevil, i de passada oblidés el reguitzell d’innocus drames i comèdies familiars que han deslluït la seva carrera. El reclam de l’actriu ve acompanyat d’un argumentari marcial –entre el kickboxing i els tirotejos amb coreografies dansaires– que aspira a reviure la fúria orientalista de l’Uma Thurman de Kill Bill, tot i que, per desgràcia, el francès Pierre Morel, director del film, no és un autor del calibre de Quentin Tarantino, sinó un artesà ocasionalment eficient en la seva aproximació al thriller urbà.

Morel intenta, amb Matar o morir,replicar l’èxit que va conquerir amb la notable primera part de la saga de Venganza, que va enlairar Liam Neeson a l’estatus d’icona del thriller contemporani més contundent. Tanmateix, l’estratègia es revela tan formulària en el concepte com en les formes, donant com a resultat una obra caricaturesca i passada de voltes que toca fons quan aposta per barrejar sentimentalisme i brutalitat en l’intent d’humanitzar una inclement heroïna tràgica.