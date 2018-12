Lin-Manuel Miranda, l’home orquestra dels musicals

Hi va haver una època en què els actors i les actrius de Hollywood sabien fer de tot: ballar, cantar, fer riure i plorar, i fins i tot escriure els seus números musicals. Eren professionals de l’ofici que abans s’havien foguejat als espectacles de varietats i als teatres de les seves ciutats. Als Estats Units se’ls coneixia i coneix com a entertainers, sinònim d’artista i d’intèrpret capaç de moure’s còmodament en un munt de registres i amb una funció clara: entretenir-nos. Avui dia aquesta faceta, relacionada amb el cinema musical, es concentra a Broadway, la gran indústria nord-americana del teatre cantat. Tanmateix, no fa gaire que un nom propi ha aconseguit treure el cap fora del famós carrer de Nova York per convertir-se en el proper entertainer de masses que el món necessita. Parlem de Lin-Manuel Miranda, un home orquestra descendent de porto-riquenys nascut i crescut als barris d’Inwood i Washington Heights, bastions llatins de Manhattan, que ara toca el cel cinematogràfic com a coprotagonista d’ El regreso de Mary Poppins.

Miranda, que amb tretze anys ja escrivia cançons per les obres de l’escola, es va fer un lloc a Broadway sense trair-se a si mateix. In the heights, el musical basat en les seves experiències com a fill d’immigrants a la Nova York dels anys 90, ja va significar la seva revelació amb premis Tony i Grammy inclosos, un hit al circuit alternatiu (conegut com Off-Broadway) abans de saltar el 2008 als teatres de la Cinquena Avinguda. El llibret d’ In the heights combinava costumisme i compromís polític proper a l’ala més progressista del Partit Demòcrata. En aquesta obra ja hi havia el seu segell de fàbrica com a compositor, escriptor i intèrpret: l’energia i la frescor a l’hora de barrejar estils musicals. Una pràctica que el 2015 va perfeccionar a Hamilton: an american musical, un muntatge que repassa la vida del polític federalista del segle XVIII Alexander Hamilton, un dels Pares Fundadors dels Estats Units, a ritme de hip hop (batalles de galls incloses) i amb un repartiment multiracial encapçalat per Miranda. Hamilton, un dels musicals favorits de Barack Obama, va seguir el mateix camí que el seu debut: Off-Broadway, Cinquena Avinguda i pluja de guardons. Ara mateix és un èxit universal en gira per tota la geografia nord-americana que té la seva pròpia versió al West End londinenc i que el 2019 arribarà a Puerto Rico per recaptar fons pels damnificats de l’huracà Maria.

El nou home prodigi de Disney

El prestigi guanyat per Miranda gràcies a In the heights i Hamilton va captar l’atenció de Disney, la gran productora actual de musicals al cinema. Fa dos anys va signar les cançons de Vaiana ; entre les quals hi havia l’exuberant i somiadora How far I’ll go, nominada als Globus d’Or i als Oscar. I ara, comparteix protagonisme amb Emily Blunt a El regreso de Mary Poppins, seqüela de la llegendària pel·lícula infantil de 1964. L’home orquestra d’origen porto-riqueny surt ben parat de la tasca difícil d’emular el mític escura-xemeneies que va fer cèlebre a Dick Van Dyke. Ho fa tirant de carisma, ballant com Gene Kelly, cantant temes aliens amb una energia i entrega contagioses, i recuperant la màgia del Broadway clàssic. ¿Ha nascut una estrella? Podríem dir que sí.